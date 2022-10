Ambra Angiolini 'ladra di casa'? Cosa ha risposto l'ex di Allegri in tv

Si torna a parlare del caso di Ambra Angiolini e della sua casa a Milano. L'ex compagna del ct della Juventus è finita tra i famigerati " Ladri di casa " della trasmissione televisiva Fuori dal coro , condotta da Mario Giordano, su Rete 4. Alla showgirl, raggiunta da un inviato della trasmissione, è stato chiesto un commento riguardante l'accusa che le è stata fatta nei mesi scorsi, cioè quella di vivere in un appartamento preso in affitto con l'allora compagno Massimiliano Allegri , ma di non averlo ancora liberato.

La nuova hit di Ambra Angiolini

"Avevi promesso che il 30 giugno te ne saresti andata", le ha ribadito l'inviato Gianluca Torti, raggiungendola mentre era intenta ad assicura la bicicletta ad un palo. La replica dell'attrice è stata precisa ed incisa: "Ma non ti rispondo..." per poi dire che quelle parole potevano diventare la sua nuova hit, mentre in sottofondo, risuonavano i brani di T'appartengo e le frasi poco profetiche "Se prometto poi mantengo". Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore del Milan Pazzin, ha contestato alla Angiolini l'occupazione abusiva. Tornati in studio, Giordano ha fatto un 'regalino' ad Ambra: "Hai detto che 'Non ti rispondo' è la tua nuova hit? Eccola qua". Il remix fa sorridere ma anche suscita non poco imbarazzo nei confronti della diretta interessata.