Belen Rodriguez attapirata, Striscia la Notizia consegna un nuovo Tapiro: il motivo

Belen Rodriguez ha ricevuto il suo trentunesimo Tapiro d'oro da parte di Striscia la notizia . La showgirl argentina si è lasciata andare nei giorni scorsi ad alcuni commenti pungenti e misteriosi sui social. In tanti hanno ritenuto che fossero rivolti al suo ex compagno, Antonino Spinalbese , attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Le parole di Belen Rodriguez

Valerio Staffelli si è fatto portavoce della curiosità dei milioni di followers della conduttrice, chiedendo spiegazioni alla diretta interessata riguardo il senso delle sue parole sui social e soprattutto a chi fossero destinate. La Rodriguez ha replicato: "Nella vita non si discute solo con gli ex amanti, si discute anche con i colleghi". Poi a Staffelli è stato rilasciato un indizio importante per carpire l'identità dell'uomo in questione: "Lui mi ha detto di prendere lezioni lessicali di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto".