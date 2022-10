Queen, online l'ultimo inedito con la voce di Freddie Mercury

I Queen tornano a far notizia per aver pubblicato la canzone 'Face it Alone', primo brano ad essere pubblicato con la voce di Freddie Mercury dal 2014. Il batterista Roger Taylor ed il chitarrista Brian May avevano già anticipato la notizia nel corso di una recente intervista, ma ora tutti gli amanti del genere e della celebre band potranno ascoltare il brano. Il brano risale alle session dell'album "The Miracle", uscito nel 1989, due anni prima della morte di Mercury. A quell'epoca però non fu ritenuto sufficientemente valido per l'inserimento nel progetto discografico, quindi fu scartato.