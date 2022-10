Maneskin, Damiano David ha rischiato di morire: cosa è successo

Brutta disavventura per Damiano dei Maneskin che ha rischiato di morire . Il cantante, a sorpresa, ha rivelato l'accaduto in occasione dell'uscita del video del nuovo brano 'The Loneliest': "Mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio ".

Maneskin, il racconto di Damiano David

Come riporta la celebre rivista 'Rolling Stone", il cantante appare nel video in una scena sott'acqua come se fosse annegato e per farlo stare nella giusta posizione è stato 'ancorato' e legato a dei pesi. Ma qualcosa pare sia andato storto. La band ha commentato l'uscita del nuovo disco dicendo: "The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l'opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all'America fino all'Europa e non solo. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023".

Il nuovo brano dei Maneskin

"Ha una forte carica emotiva essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione", hanno commentato Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.