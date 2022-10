Ballando con le Stelle, seconda puntata: l'ironia 'Selvaggia' su Zanicchi e Mughini, classifica, eliminato

Sabato 16 ottobre è andato in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle , il dancing show condotto da Milly Carlucci, che già nel suo primo appuntamento ha riservato dei colpi di scena, come quello dell'offesa sessista di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli . Un argomento di cui si è parlato nel corso della settimana sulla carta stampata, e riempito anche i talk, ma che ha messo a dura prova i nervi della celebre cantante, provata e sinceramente dispiaciuta per l'accaduto.

Iva Zanicchi e le scuse a Selvaggia Lucarelli

Prima della consueta performance in pista, 'L'Aquila di Livonchio' si è raccontata in una clip introduttiva, dove la si vede parlare con Samuel Peron del suo uso di parolacce. L'artista ha spiegato con il candore che le è proprio che è solita dire parolacce "con affetto", senza alcuna intenzione di offendere l'interlocutore. Si è messo quindi definitivamente un punto sulla vicenda dell'offesa alla Lucarelli avvenuta nel corso della prima puntata. Dopo l'esibizione è arrivato un nuovo giudizio della giurata di Ballando con le Stelle nei confronti della Zanicchi: "Stasera ti ho visto molto contenuta, spero di vederti migliorare". Poi ha aggiunto: "Ti perdono l'insulto, ma non il ballo".

Ballando con le Stelle: scontro Lucarelli-Mughini

La giurata del dancing show di Rai 1 è stata protagonista anche di una querelle con Giampiero Mughini: "Io sento parlare di eleganza, bei messaggi, commozione, abbiamo un concorrente che ha detto che ci avrebbe preso a calcii nel c**o, tutta questa poesia non la vedo". Parole a cui il giornalista ha replicato: "Se uno ti offende, uno replica, nessuno ha il diritto di offendere". Il commento finale della Lucarelli non è tardato ad arrivare: "Sii cortese, non devi insegnarmi cos'è la giuria".

Classifica ed eliminato

Marta Flavi e Simone Arena sono i primi eliminati di Ballando con le Stelle 2022. La coppia è stata penalizzata dal voto social così come dalla giuria. La sfida con Dario Cassini e Lucrezia Lando li ha visti perdenti. La classifica tecnica ha visto in testa Gabriel Garko e Giada Lini. A seguire Alex Di Giorgio e Morena Porcu; Alessandro Egger e Tove Villfor; Ema Stokholma e Angelo Madonia; Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Sesta posizione per Rosanna Banfi e Simone Casula, a cui è segutita la coppia Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, quindi Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. In nona posizione Paola Barale e Roly Maden; poi Iva Zanicchi e Samuel Peron, quindi Marta Flavi e Simone Arena; Dario Cassini e Lucrezia Lando. Dopo il tesoretto di Rossella Erra e Alberto Matano (che hanno dato i voti a Giampiero Mughini), mentre il 'salvacondotto' è stato dato a Dario Cassini e la sua ballerina.