I Maneskin super-ospiti di Fazio a Che Tempo Che Fa: l'ultimo brano e le polemiche

Maneskin: la band dei record

Tra gli artisti più ascoltati al mondo, con oltre sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e duecentonovantanove certificazioni globali (tra cui quindici dischi di diamante, duecentotrenta dischi di platino e quarantaquattro dischi d'oro), i Maneskin sono usciti da pochi giorni con una nuova canzone, The Loneliest, che in poco tempo è già diventata la canzone più ascoltata, entrando nelle classifiche di ventotto Paesi. La band riprenderà il suo tour il 26 ottobre, che partirà da Città del Messico, per poi spostarsi negli Usa ed in Canada. Nel 2023 inizierà il tour europeo.

Le polemiche per il jet dei Maneskin