Maneskin all'Olimpico e a San Siro: le date e dove comprare i biglietti

I Maneskin hanno annunciato a sorpresa il tour negli stadi nel 2023 . Una notizia clamorosa che è stata data a sorpresa nel corso della loro ospitata nel salotto televisivo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Eventi tanto attesi dai milioni di fan, che ora faranno a gara per contendersi un posto. Gli appuntamenti live in Italia saranno due e si svolgeranno il prossimo anno.

Maneskin tour stadi 2023: le date, i biglietti

Le date de concerti dei Maneskin in Italia sono: il 20 luglio all'Olimpico di Roma, il 24 luglio al San Siro di MIlano. La tornée arriva in seguito al tour internazionale, che vede ormai protagonisti i Maneskin in tutto il mondo.Dove poter acquistare i biglietti per il tour negli stadi 2023 dei Maneskin? L'acquisto potrà essere effettuato online dalle 11 di martedì 18 ottobre ed in tutti i punti di vendita autorizzati dalle 11 di domenica 23 ottobre.