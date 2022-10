X Factor: chi sono i 12 concorrenti che passano ai Live

Puntata decisiva e adrenalinica quella del 20 ottobre di X Factor 2022, dove sono andate in scena le Last Call. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi hanno deciso quali concorrenti portare ai Live. Ad accompagnare tale scelta, non sempre facile e parecchio sofferta, è stato il pubblico, che ha supportato i preferiti, criticando a avallando le decisione dei capi squadra.