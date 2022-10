Taylor Swift da record su Spotify: più ascolti di chiunque in 24 ore

TORINO - Che fosse atteso, non è certo una novità. Ma che potesse arrivare una risposta del genere forse non se l'aspettava nemmeno la diretta interessata, Taylor Swift. Ha stabilito un nuovo record la cantautrice, attrice e compositrice statunitense, che ha visto diventare Midnights, il suo nuovo album, il più ascoltato in assoluto nella storia di Spotify nelle prime 24 ore.