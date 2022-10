Ballando con le Stelle, scoppia il caso Garko!

Dopo Zanicchi-Lucarelli, scoppia un nuovo caso a Ballando con le Stelle. Stavolta non c'entrano parolacce, offese e litigi tra giudici e concorrenti, piuttosto una bugia (o presunta tale) che sarebbe stata detta da Gabriel Garko. L'attore torinese durante la terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci ha dichiarato di non essersi mai misurato con la danza prima di arriviare al talent show targato Rai1. Ivan Zazzaroni (giudice del programma insieme a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith) ha sottolineato le doti artistiche del concorrente e la grande facilità nell'apprendimento, una vera sorpresa per chi non ha mai praticato la danza: "Non so se non hai mai ballato. Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato”.