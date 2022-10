Magic Johnson a Che Tempo che Fa: la rivalità con Bird, l'Hiv e l'amore per l'Italia

Magic Johnson, il più grande giocatore nella storia del basket, è stato ospite (in collegamento video dagli Stati Uniti) della puntata del 30 ottobre di Che Tempo Che Fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. La leggenda del basket ha raccontato del suo amore per il Bel Paese: “Sono 31 anni che vengo in Italia ogni anno. Amo l’Italia, amo il cibo, siete calorosi e siete gente meravigliosa, io e la mia famiglia siamo innamorati di Portofino, Porto Cervo, Forte dei Marmi”. Il cinque volte campione NBA ha parlato soprattutto della sua carriera, parlando anche del suo soprannome: "È stata una grande gioia quando mi hanno chiamato così per la prima volta, ma poi ho dovuto essere all’altezza di quel soprannome principalmente sul campo. Dovevo vincere per dimostrare che quel nome era degno per un campione".