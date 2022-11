X Factor, secondo Live: eliminato, scontro Ambra-Rkomi e sfottò Morgan-Fedez

Giovedì 3 novembre è andata in onda una nuova puntata di X Factor 2022 in prima serata su Sky Uno, dove non sono mancati i colpi di scena. Si è iniziato con 11 concorrenti in gara, dopo l'eliminazione della scorsa settimana di Matteo Siffredi. Ancora una volta è stato il televoto del pubblico a determinare chi sono stati i migliori artisti del secondo Live, dopo naturalmente le manche di esibizioni. Il voto, come sempre, è stato fatto via web, tramite l'App ufficiale XF2022, usando il decoder Sky o i nuovi Tv Sky Glass.