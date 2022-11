Sabato 5 novembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il talent show con Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Nel corso della puntata non sono mancati dei momenti divertenti ed emozionanti, ma anche dei fuoriprogramma che hanno dato adito a nuove polemiche: una battuta della De Filippi su Napoli, la camminata sui carboni ardenti di Belen Rodriguez.