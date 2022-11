Mondiali Qatar 2022, le partite al posto di alcuni programmi tv: i dettagli

Dal 20 novembre, data di inizio dei Mondiali di calcio in Qatar , i palinsesti di Rai 1 e Rai 2 subiranno dei cambiamenti. La prima rete della Tv di Stato trasmetterà 39 delle 64 partite previste, di cui 17 andranno in onda durante la fascia pomeridiana nella fascia orario solitmente coperta da Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta . La popolare soap opera andrà in onda sino a lunedì 28 novembre, per poi lasciare spazio alle partite, quindi tornare in video lunedì 12 dicembre, quando le sfide della Coppa del Mondo pomeridiane saranno concluse.

Mondiali in Qatar, La Vita in Diretta e Domenica In

Per il programma di informazione ed intrattenimento condotto da Alberto Matano ci saranno invece delle variazioni differenti. La Vita in Diretta partirà alle 17:05, ma finirà mezz'ora prima alle 18 circa. Anche il Tg1 andrà in onda in forma ridotta per dare spazio ai match calcistici. Nella settimana dal 28 novembre al 1 dicembre La Vita in diretta non andrà in onda, per poi tornare mercoledì 7 dicembre. Anche Domenica In di Mara Venier subirà delle variazioni: il 20 novembre andrà in onda in formato ridotto per dare spazio alla partita di apertura dei Mondiali di Calcio, ovvero Qatar-Ecuador, e alle 17. Mentre il 27 novembre salterà completamente. Spazio che sarà occupato dalle sfide calcistiche.