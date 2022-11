Chris Evans, è Capitan America è l'uomo più sexy del 2022

Chris Evans e le nozze: le sue parole

L'attore si è lasciato andare a delle confesioni anche sul matrimonio e sulla paternità ammettendo: "Questo è qualcosa che desidero. Alcune cose sono solo per te o per la mia famiglia", quindi ha proseguito parlando del suo lavoro. "L'aspetto più divertente della mia carriera in questo momento è sentirmi abbastanza sicuro da togliere il piede dall'acceleratore", per poi aggiungere: "Sento di avere un po' più libertà per prendermi del tempo e trovare comunque dei progetti che soddisferanno il mio appetito creativo quando tornerò". Poi il suo appello: "Diamo una spinta all'istruzione, è dannatamente sexy". Una parola che però bisogna non chiedergli di usare in una frase su se stesso.