Ballando con le Stelle, sesta puntata: cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini

Momenti di grande imbarazzo durante la sesta puntata di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, first woman del noto dance show di Rai Uno, chiama Dario Cassini , accompagnato dalla maestra Lucrezia Lando. “ Voglio dire una parola sola, pace ”, dichiara il concorrente direttamente a Selvaggia Lucatelli, stringendole la mano : “Resta il ballo, tu dici che ci sono almeno cinque persone che ballano peggio di te, ma le devo trovare. Era davvero brutto, non ho altro da dire”, ribatte la giornalista, opinionista e conduttrice radiofonica.

Cassini-Lucarelli, l'antefatto

La scorsa settimana, durante la diretta della trasmissione, Selvaggia Lucarelli accusò Cassini di averle telefonato al fine di ottenere un giudizio migliore. Ci fu un'accesa discussione, con la Lando particolarmente rattristata dalla situazione: “Credo che Lucrezia si sia sentita ferita. Si è creata una frattura. Ho fatto una cazz...”, aveva detto Dario. “Io non so cosa dirti, di sicuro non era una situazione per me facile, ero basita, a disagio e volevo sotterrarmi”, confesserà poi la maestra di ballo.