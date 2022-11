X Factor quarto Live: torna Cattelan. Gli inediti e l'eliminato

X Factor 2022 entra nel vivo: il 17 novembre è andato in onda in prima serata su Sky Uno il quarto Live della nuova stagione del talent musicale, condotto da Francesca Michielin con giudici Fedez , Dargen D'Amico , Ambra Angiolini e Rkomi . Proprio quest'ultimo si è reso protagonista di un simpatico fuoriprogramma con una concorrente.

Il grande ritorno di Cattelan a X Factor

Il quarto live di X Factor dedicato agli inediti ha preso il via con una gradita sorpresa: a salire sul palco non è stata Francesca Michielin, bensì l'ex conduttore Sky Alessandro Cattelan, storico presentatore del programma. La presenza del conduttore ha entusiasmato i fan, anche se per poco, perché il presentatore dopo il suo saluto è andato via, lasciando il posto all'attuale conduttrice. Beatrice Quinta si è esibita con l'inedito "Se$$o", i Tropea con Cringe Inferno, mentre Linda con Fiori sui balconi. I Santi Francesi hanno portato Non è così male, mentre Lucrezia si è esibita con Molecole. Gli Omini con Matto, Joelle con Sopravvissuti e i Disco Club Paradiso con DCP.

Rkomi, Beatrice Quinta e l'eliminato

Già nella precedente puntata pare che tra il giudice e la concorrente si sia sviluppata una certa alchimia. Durante la settimana Rkomi è andato a trovare la Quinta nel loft e alla fine dell'esibizione sia il rapper che i giudici hanno fatto del sarcasmo sul possibile flirt tra i due. I due concorrenti che si sono sfidati al ballottaggio sono stati i Tropea e Lucrezia. Entrambi gli artisti fanno parte del Roster di Ambra Angiolini. Il meno votato dal pubblico è stato Lucrezia. Ed è stata proprio lei ad essere l'eliminata del quarto Live di X Factor 2022, complice la decisione finale dei giudici. Le puntate di X Factor possono essere recuperate in streaming su SkyGo ed in replica su TV8.