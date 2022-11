Tu Si Que Vales, la finale: il travestimento di Maria De Filippi e la vittoria di Marco Mingardi

Quanto ha vinto Marco Mingardi a Tu Si Que Vales 2022

Il vincitore riceverà un premio pari a 100mila euro in gettoni d'oro. Marco si è esibito sulle note de 'La sera dei miracoli' di Lucio Dalla. Mingardi ha strappato la vittoria al mentalista James, il gruppo teatrale dei Die Mobiles e Daniel K. A Arianna Ortelli e Marco Adriano, di Novi Games, hanno ricevuto il premio Sky Glass.

Il travestimento di Maria De Filippi

Per la finale di Tu Si Que Vales 2022 la conduttrice televisiva in quota Mediaset si è lasciata andare ad un siparietto divertente. La De Filippi è diventata padrona della scena improvvisando una sfilata con in sottofondo la canzone Beat di Michael Jackson. Lo ha fatto però in un modo del tutto inedito, ovvero indossando il costume di 'Giovannino', personaggio chiave di questa edizione del talent show. I giurati che hanno partecipato alla performance sono stati oltre Maria, anche Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Sabrina Ferilli è rimasta spiazzata e basita dalla performance dell'amica: "Ma è Maria?No! Si è impazzita".