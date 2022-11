Ibrahimovic a Striscia la Notizia: quando e perché

Zlatan Ibrahimovic torna in tv: l'attaccante del Milan sarà conduttore per una puntata di Striscia la Notizia . A confermare la notizia, il comunicato diramato dal programma di Canale 5: " Lunedì 21 novembre dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) arriva un conduttore d'eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan sarà per una sera al "centro dell'attacco" del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari".

Ibrahimovic ai Globe Soccer Awards

Il calciatore è stato recentemente uno dei vip più attesi del Globe Soccer Awards, dove a chi gli chiedeva se per il milan c'è la possibilità di vincere lo scudetto, ha risposto: "Questo campionato è un po' differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato... la seconda parte è più importante della prima". Ibrahimovic rientrerà in campo nel 2023, nessun addio al calcio quindi: "Quando mi ritiro? Mai. Quando lo fatò il calcio poi sarà morto". Zlatan dopo l'operazione al ginocchio sta recuperando: è stato visitato per un controllo a Lione a tre mesi dall'intervento al ginocchio sinistro e sta andando tutto per il meglio.