Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la confessione e l'annuncio

La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

I due si sono conosciuti cinque anni fa Grande Fratello Vip. Lei a quel tempo era fidanzato con Francesco Monte, che ha poi lasciato durante il reality per iniziare la love story con il ciclista. La loro relazione da quel momento ha vissuto diversi alti e bassi, alla fine, la proposta di Ignazio è arrivata. "Mi ha messo pressione ma non troppo palese", scherza lui. "Dopo cinque anni era arrivato il momento", ha ammesso l'influencer, per poi aggiungere: "Eravamo piccoli ma nel frattempo siamo cresciuti". Grande attesa quindi per la data delle nozze, che con certezza arriveranno nel 2023.

Il periodo dell'allontanamento

A Verissimo si è parlato anche del periodo della crisi che i due ex gieffini hanno vissuto tra agosto e settembre del 2020: "Niente di gravissimo. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”, ha rivelato la Rodriguez. Ignazio Moser ha poi proseguito dicendo: "I momenti di crisi servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio".