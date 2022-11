Elisabetta Gregoraci a Verissimo: Nathan, Briatore e il nuovo amore

Elisabetta Gregoraci è tornata nel salotto televisivo di Verissimo domenica 20 novembre, dove ha raccontato del momento particolarmente felice della sua vita, per poi raccontare del suo rapporto con Flavio Briatore , nonché del figlio avuto da quest'ultimo, Nathan Falco . Durante l'incontro non è mancato un collegamento con Soverato, suo paese d'origine, dove a salutarla c'erano il padre e la nonna che quest'estate ha spento 101 candeline.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore

Quali sono oggi i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? "Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500mt l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi. Siamo stati bravi, posso dirlo, dopo sei anni", ha rivelato la conduttrice di Battiti Live. E alla domanda se ci possa essere un ritorno di fiamma, la showgirl ha replicato: "No, non torneremo insieme. Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo, lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza".

Il nuovo amore della Gregoraci

Da qualche tempo ormai le conduttrice di Made in Sud è stata paparazzata con l'imprenditore Giulio Fratini. Sebbene 'Eli' non abbia voluto parlare direttamente del suo nuovo amore, ha detto: "È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata". Fratini ha già conosciuto Nathan Falco, il figlio che Elisabetta ha avuto da Flavio Briatore.