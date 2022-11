Suor Cristina Scuccia toglie il velo: "Dio, The Voice, la crisi e l'amore"

Suor Cristina, ex vincitrice di The Voice Of Italy del 2014, è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda domenica 20 novembre, dove è apparsa senza velo: la giovane ha infatti deciso di lasciare la vita consacrata. "Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”, ha confessato l'ex suora.