"Ambra Angiolini ha fatto le valigie. Ha lasciato la casa di Pazzini e SIlvia Slitti": il retroscena

Sfoghi social e persino un Tapiro d'Oro, la vicenda che ha tenuto banco negli ultimi mese sembrerebbe essere giunta al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni di The Pipol, Ambra Angiolini avrebbe finalmente lasciato la casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. La querelle tra l'ex di Allegri e la coppia andava avanti da molto tempo e la moglie dell'ex calciatore si era più volte sfogata su Instagram sottolineando il comportamento della giudice di X Factor: "Comunque sì, rispondo qui a tutti i vostri messaggi... Sì è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì è la verità. E sì, non ha vergogna" - aveva scritto la Slitti non molto tempo fa.