Belen lo ha fatto ancora: l'orgasmo in tv e la frase di Mammucari

Belen Rodriguez lo ha rifatto: dopo la simpatica gag hot a Tu si Que Vales con Gerry Scotti , la showgirl argentina ha simulato ancora una volta un orgasmo in diretta tv. La moglie di Stefano De Martino ha messo inscena la sua imbarazzante performance durante l'ultimo appuntamento de Le Iene andato in onda martedì 23 novembre in prima serata su Italia 1.

Belen Rodriguez e la simulazione dell'orgasmo

Dopo un servizio particolarmente piccante sul piacere femminile (dove si parlava di un nuovo sex toy venduto negli USA) e sull'iniziativa di nove influencer che sono state contatatte per provare lo strumento, ma non tutte sono state soddisfatte. Una volta tornati in studio, la showgirl ha finto un orgasmo, suscitando così la reazione di Teo Mammucari, che ha commentato: "Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo ah" Uh! e invece, sembravi una mucca che fa la ca**a su un sasso. Una cosa brutta, una capretta". La replica di Belen non si è fatta attendere: "Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?".