L’ultima puntata di X Factor 2022, andata in onda giovedì 24 novembre in prima serata su Sky (alla presenza di Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico), ha riservato come sempre un grande spettacolo per i telespettatori e i fan del programma condotto da Francesca Michielin. L’ultimo appuntamento si è svolto all’insegna del tutti-contro-tutti e a lasciare la gara sono stati due talentuosi artisti.