Ibrahimovic si prende la tv: dopo Striscia altro show a Natale!

Non solo la co-conduzione one spot del tg satirico di Canale 5: il calciatore tornerà presto sul piccolo schermo per un programma speciale

25 . 11 . 2022 11:29 1 min Zlatan IbrahimovicRai

Abbonati all'offerta Black Friday Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi