Ballando con le Stelle, Montesano e l'appello alla Rai dopo la squalifica

Enrico Montesano fuori da Ballando con le Stelle per aver indossato durante le prove una maglietta con la sigla della Decima Mas. Una decisione della Rai che ancora l'attore comico non ha digerito e non vuole accettare: " Diritti calpestati, Rai mi reintegri ", ha chiesto il concorrente in una nota divulgata dall'Ansa nelle scorse ore.

Lo sfogo di Montesano

"Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni", ha affermato l'attore, per poi aggiungere che dal suo punto di vista "un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato". Secondo Montesano "i valori democratici e civili sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione". Poi l'appello: "Chiedo formalmente alla Rai di tornare sui propri passi e di reintegrarmi nel programma, per darmi la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica la mia posizione, altrimenti riuscirebbe difficile non credere ad un accanimento ad personam. Sono un uomo libero, di pace e di dialogo come la mia storia personale ed artistica dimostra. Vorrei tornare a fare il mio lavoro per il pubblico che non mi ha mai lasciato solo e che ringrazio di cuore".

Montesano torna a Ballando con le Stelle?

L'attore chiede formalmente alla Rai di essere reintegrato, ma tale possibilità appare remota. "A chi ha strumentalizzato la vicenda, dandone una lettura artatamente negativa, per interesse, ignoranza o leggerezza dico che non ho commesso alcun reato, indossare una maglietta non vuol dire inneggiare a nulla e nessuno, come quando si indossano magliette con altri simboli, scritte e immagini", ha concluso Montesano. Lo scorso sabato la conduttrice MIlly Carlucci aveva inviato un saluto al concorrente. Alcuni componenti della giuria del programma hanno affermato che si poteva adottare un provvedimento diverso, magari un allontanamento a tempo, ma non la squalifica netta. I vertici di Viale Mazzini sono però di parere contrario e inamovibili.