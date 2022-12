Sanremo 2023, Amadeus annuncia la co-conduttrice (in una delle serate): ecco chi è

Amadeus sorprende ancora rivelando il nome della seconda co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 : Francesca Fagnani . Per fare l'inaspettato annuncio ha scelto la prima puntata del programma dell'amico Fiorello , Viva Rai 2 , andata in onda nella prima mattina di lunedì 5 dicembre sulla seconda rete della Tv di Stato. Non solo Chiara Ferragni : il direttore artistico della popolare kermesse musicale italiana ha scelto di far salire sul palco dell'Ariston anche la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani , che sta registrando ottimi ascolti con il suo programma 'Belve'. L'annuncio di Amadeus : "Sono venuto questa mattina perché ho uno scoop per voi. Vorrei aggiungere un'altra bella, importante, intelligente co-conduttrice del Festival: è Francesca Fagnani".

Amadeus ha scelto Francesca Fagnani per Sanremo 2023

La compagna di Enrico Mentana è intervenuta nel programma di Fiorello in video chiamata dicendo scherzosamente di aver appreso la notizia solo da mezz'ora. Poi la classica domanda di rito a Fiorello: "Che belva si sente?". "Mi sento un topo, un pulcino nero", ha risposto lo showman. Di sé invece Francesca Fagnani ha detto: "Mi sento un Jack Russell". Il conduttore di Viva Rai 2 ha poi chiesto alla giornalista di Enrico Mentana: "E' in pigiama, a righe da interista", ha scherzato la Fagnani. "Almeno una manina, un piedino, Enrico", ha insistito Fiorello. "Sta portando un suo rappresentante", ha risposto Francesca, prendendo dalle mani del compagno uno dei loro due cani Cavalier King. "Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo". Francesca ha scritto un twee in cui ha sintetizzato in un'unica parola il momento che sta vivendo: "Sogno". Anche Antonella Clerici ha commentato il post, scrivendo: "Che belvata".