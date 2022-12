Avanti un altro 2023: le Donatella con Bonolis! Cast, date e novità

Avanti un altro 2023: cast e conduttori

Al timone del popolare game show targato Mediaset sarà come sempre Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Stando ai rumors che circolano in rete ci sarà anche il gradito ritorno di Miss Claudia, mentre ad Acquaman il compito di proporre le domande sul mare. Cosa faranno invece Le Donatella? Le due cantanti potrebbero interrogare i concorrenti sul mondo della musica. Nel cast anche Giovanni Muciaccia, che proporrà quesiti relativi al mondo dell'arte. Al momento non è dato sapere da chi sarà sostituita la bonas Sara Croce.