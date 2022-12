I Santi Francesi vincono X Factor! Beatrice Quinta, Ambra-show e la canna di Fedez con i Tropea

La finale di X Factor 2022 , andata in onda giovedì 8 dicembre su Sky Uno e NOW, ha decretato la vittoria dei Santi Francesi , che in diretta dal Mediolanum Forum di Assago hanno detto: "È stato un viaggio durato anni che ci ha dato modo di scoprire la nostra ragione di esistere". A guidare il gruppo è stato Rkomi .

I Duetti

La prima fase della finale di X Factor 2022 ha visto i quattro finalisti cimentarsi in altrettanti duetti con Francesca Michielin. La prima ad esibirsi è stata Beatrice Quinta sulle note di Acida dei Prozac+, seguita dai Santi Francesi scatenati con California dei Phantom Planet. I Tropea hanno portato sul palco Somebody to Love dei Jefferson Airplane, ultima ad esibirsi è stata Linda con la difficile Take Me to Church di Hozier. I Santi Francesi e Beatrice Quinta sono stati premiati alla prima fase del televoto.