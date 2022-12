MasterChef Italia 12: quando comincia, i giudici e le novità sulle sfide

Quando inizia Masterchef 12

La data di inizio della dodicesima edizione di MasterChef Italia è prevista per giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky Uno. Un appuntamento quindi che inizia prima di Natale e che accompagnerà per 24 puntate in tutto. In prima battuta ci sarà la fase dei live cooking, dove gli aspiranti chef si cimenteranno con i loro cavalli di battaglia, per convincere i giudici.