Jenna Ortega, Mercoledì Addams segreta: la passione per Messi, le guide folli e gli animali imbalsamati

Jenna Ortega , protagonista della serie tv Netflix ' Mercoledì ', ha sorpreso tutti facendo alcune rivelazioni inedite che la riguardano. Il video-confessione è stato condiviso nelle scorse ore dal colosso streaming. Dopo alcune retrosie, i genitori hanno accettato che la figlia iniziasse la sua carriera artistica, partita con alcuni spot, poi nel 2012, a soli dieci anni, è arrivata la prima apparizione in una serie tv, Rob. Successivamente CSI: NY e il debutto al cinema con Iron Man 3. Una vita fatta non solo di grandi soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici . Nel 2026 esplode la sua popolarità grazie al ruolo di Harley Diaz nella serie Harley in mezzo, di Disney Channel. Da ultimo la piccola Mercoledì Addams , la protagonista di una serie che ha registato 341 milioni di ore visualizzate in una sola settimana.

La passione di Jenna Ortega per il calcio

Nel corso di una recente intervista il volto di Disney Channel ha svelato: "Stavo per lasciare la carriera da attrice per il calcio". che giocava in ogni posizione in attacco, ma qualche volta veniva abbassata a centrocampo. La passione calcistica è qualcosa che condivideva con il padre e il fratello maggiore.. Una delle sue prime squadre è stata la American Youth Soccer Organization, una sorta di programma dedicato alla crescita di piccole calciatrici e calciatori. Tra i più celebri anche Landon Donovan, ex attaccante del Bayern Monaco, e Alex Morgan, stella della nazionale femminile degli Stati Uniti. L'attrice è pazza per Lionel Messi. E documentato su Twitter anche la grande felicità provata per il gol di Leo contro il Messico ai Mondiali in Qatar 2022.