X Factor, Beatrice Quinta e la frecciatina social a Rkomi nel post di ringraziamento

"Ciao creature, sappiamo che più o meno nessuno puntava un euro su di me quando ho passato le last call. A poco a poco lavorando duro ho convinto sia il giudice che mi aveva detto no, sia il pubblico che prima non mi vedeva di buon occhio. Credo che il mio percorso ad X Factor Italia è l’esempio di come l’attitudine che hai verso la vita può cambiare totalmente le carte in tavola. Piena di lacrime e gratitudine vi dico grazie". Seconda classificata dietro I Santi Francesi, Beatrice Quinta racconta le emozioni vissute nell'ultima punta di X Factor 2022 con un lungo post su Instagram, nel quale non risparmia una 'frecciatina' a Rkomi, il giudice che - ad inizio programma - non aveva puntato su di lei.