Miss Italia 2022, la finalissima: il conduttore e dove vederla

Miss Italia 2022 non andrà in onda sulle reti Rai. Anche quest'anno Patrizia Mirigliani è stata costretta ad incassare il duro no dei vertici di Viale Mazzini, che hanno deciso di non trasmettere sulle reti della Tv di Stato il celebre concorso di bellezza. La serata andrà invece in onda sui canali digitali del contest.