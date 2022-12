Sanremo Giovani, la finale: dove e quando in tv

La finale di Sanremo Giovani andrà in onda venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai 1. La gara finale, condotta da Amadeus , decreterà i sei giovani cantanti che di diritto accederanno al Festival di Sanremo 2023 , in programma dal 7 all'11 febbraio. Le esibizioni dei finalisti saranno valutate dalla Commissione Musicale e dal direttore artistico.

Sanremo Giovani: i finalisti

Sono dodici i cantanti in gara che si contendono i sei posti che andranno a completare la lista dei Big in gara alla 73esima rdizione della kermesse musicale. Gli artisti in gara questa sera sono: COLLA ZIO - Asfalto; FIAT 131 - Pupille; NOOR - La tua Amélie; Romeo & Drill - Giorno di scuola; gIANMARIA - La città che odi. Ed ancora: Giuse The Lizia - Sincera; Maninni - Mille Porte; Mida - Malditè; OLLY - L'anima balla; Sethu - Sottoterra; Shari - Sotto Voce; Will - Le cose più importanti.