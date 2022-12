Beatrice Quinta nuda: la regina di X Factor si spoglia in metro a Milano VIDEO

Occhiali da sole, pelliccia fucsia con collo blu come gli stivali e nient'altro addosso, come dimostrerà poi sfilando via la pelliccia al passaggio della metropolitana. Beatrice Quinta, la seconda classificata del talent show X Factor, nota soprattutto per la sua eccentricità ed originalità, ha sconvolto i fan con l'ultimo video diffuso via social sulle note del suo brano "Sesso". Passeggia sulla banchina della fermata "Brenta" di Milano, poi si ferma e scopre il corpo totalmente nudo (ma "censurato", almeno nella versione di Instagram) contemporaneamente all'arrivo della metropolitana piena di persone.