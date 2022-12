Fiorello show a Viva Rai 2 su Francia, Ballando Con le Stelle, Sanremo 2023, Goggia e Paltrinieri...

Fiorello regala ogni mattina il buonumore con il suo nuovo programma di infortainment Viva Rai 2 (in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 circa sulla seconda rete della Tv di Stato). Nel corso del'ultima puntata, andata in onda lunedì 19 dicembre, il mattatore televisivo non ha resistito a fare alcune battute ironiche sulla recente sconfitta della Francia ai Mondiali in Qatar, dicendo: "Baguette a mezz'asta per i francesi". Felicità massima per l'Argentina che è diventata Campione del Mondo.