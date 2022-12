Il Cantante Mascherato 2023: la giuria, i cambiamenti, le novità

Mentre si avvicina la finalissima di Ballando con le Stelle 2022 , Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato . Sotto le eccentrice e particolari maschere si nasconderanno personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e altro, dimostrando le loro doti canore e non solo.

La novità per Il Cantante Mascherato 2023

Stando a quanto riportato da BubinoBlog, tra gli elementi innovativi apportati alla nuova edizione del programma ci sarà anche la presenza in ogni puntata di una maschera diversa con all'interno un vip guest star. Così come a Ballando con le Stelle c'è la figura del ballerino per una notte, nel talent dedicato al canto ci sarà 'Il cantante mascherato per una notte'.

La giuria de Il Cantante Mascherato 2023

Le anticipazioni sulla nuova edizione dello show di RAi 1 riportano che ci sarà un avvicendamento nella giuria del programma. Ad affiancare Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo ci sarà anche un personaggio d'eccezione, proveninete direttamente da Ballando con le Stelle. Arisa, emigrata ad Amici per fare la coach di canto, dovrebbe essere sostituita da Iva Zanicchi, Mistero assoluto invece per i concorrenti della trasmissione, mentre spuntano i primi rumors sul primo nome del cast del talent. Sulle pagine di Oggi, si è letto che la conduttrice vorrebbe nel programma Memo Remigi, travolto dalle polemiche per essersi reso protagonista di un gesto infelice nei confronti di Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno.