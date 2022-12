Miss Italia 2022 è Lavinia Abate: età, da dove viene e cosa fa nella vita

La vincitrice di Miss Italia 2022 è Lavinia Abate . La reginetta di bellezza è stata incoronata nel corso della finale che è andata on onda mercoledì 21 dicembre sui canali digitali del contest gestito da Patrizia Mirigliani . La diretta dell'evento è stato possibile seguirla grazie alla diretta su Youtubbe svolta presso il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter's. Conduttore d'eccezione il giornalista e volto de I Fatti Vostri, Salvo Sottile . A cedere la corona alla nuova Miss Italia è stata Zeudi Di Palma , che ha vinto l'ambito riconoscimento lo scorso anno. Lavinia Abate ha dovuto convincere la giuria (composta da Massimo Boldi, Fioretta Mari, Francesca Manzini), ma anche dimostrare di essere la migliore tra le 21 concorrenti in gara. La giovane ha avuto la meglio su Virginia Cavalieri e Carolina Vinci , che hanno ottenuto il terzo e secondo posto.

Chi è Lavinia Abate

Dopo la vittoria di Miss Italia 2022, c'è grande curiosità nei confronti della nuova reginetta di bellezza. Di lei si sa che ha 18 anni ed è romana. Sta frequentando l'ultimo anno del liceo, ama la danza (studia ballo da quando aveva 12 anni), ma anche il canto e la composizione musicale. Tra i suoi sogni nel cassetto anche quello di diventare una compositrice o cantautrice. Precedentemente è stata eletta Miss Italia Lazio e si definisce come una persona limpida e trasparente. La sua adolescenza è stata non sempre facile. Per lungo tempo, infatti, ha dovuto indossare un busto ortopedico, facendole vivere dei momenti di disagio.