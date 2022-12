"Giorgia squalificata da Sanremo?", l'intervento di Amadeus dopo lo scherzo di Fiorello

Fiorello sorprende tutti con la gag su Giorgia a Viva Rai 2 . Il mattatore del programma di intrattenimento della seconda rete della Tv di Stato ha fatto sentire l'inizio di un file audio inviatogli su Whatsapp dalla cantante romana: " Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo ", ha assicurato il conduttore, tra la preoccupazione dei presenti. Dopo aver mandato in onda pochi secondi della canzone, è arrivata in diretta la telefonata di Amadeus : "Fiorello, non puoi spoilerare Sanremo. Adesso Giorgia è squalificata . Te la prendi tu la responsabilità".

Giorgia squalificata da Sanremo 2023? La verità

Successivamente il mattatore siciliano ha mostrato anche i messaggi della moglie Susanna e dell'Ad Rai Carlo Fuortes, in un crescendo di preoccupazione. Ma niente paura, perché quella di Fiorello era solo una burla, riuscita molto bene, perché in tantissimi ci hanno creduto. Il presentatore ha quindi spiegato che era tutto concordato, che il brano mandato in onda non era la vera canzone di Giorgia per Sanremo 2023, ma un suo brano che uscirà a breve. Insomma tanto rumore per nulla.