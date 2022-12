MasterChef 12 seconda puntata: le Sfide e la Masterclass

MasterChef 12 è tornato in onda con un nuovo doppio appuntamento giovedì 22 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW . I giudici Bruno Barbieri , Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo sono stati chiamati a giudicare i restanti aspiranti Chef e definire la rosa dei concorrenti della Masterclass 2022 .

I nuovi grembiuli grigi e bianchi

Si è iniziato con Alessio, 26 anni da Bagnarola di Cesenatico che ha portato i suoi fagottini in brodo di cavolo viola. Lo ha chiamato “il rischio c’è”, che però non cinvince del tutto i giudici, che gli danno il grembiule grigio. Subito dopo è arrivata la 25enne Francesca, medico, che ha proposto i suoi tagliolini con porri, tartare di salmone e burrata. Lo chiama “Collisioni”, ma anche in questo caso grembiule grigio. No secchi invece per Matteo e Michela che dal suo Abruzzo ha portato gli anellini alla pecorara. Successivamente è il momento di Nicola Longanesi, romagnolo di Bagna Cavallo, in provincia di Ravenna, che sette anni fa era concorrente di MasterChef Junior. dove si era piazzato quarto, a un passo dalla finale. Ncola ha portato i suoi ravioli con ripieno di baccalà mantecato, con mozzarella di bufala e nocciole tostate, chiamato ironicamente "Ci sono cascato di nuovo”. Il piatto ha convinto i tre giudici, che hanno dato al ragazzo il grembiule bianco.