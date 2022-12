Ballando con le Stelle: vince Luisella Costamagna. Selvaggia Lucarelli contro il pubblico, la classifica finale

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le stelle 2022 . L’aggiudicazione è avvenuta a conclusione della finalissima (andata in onda venerdì 23 dicembre in prima serata su Rai 1) che ha riservato più di un colpo di scena.

I Vincitori di Ballando con le Stelle 2022

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno incantato tutti con le loro performance in pista, restituendo emozioni, sensualità e gran ballo. Il percorso fatto dalla coppia vincitrice a Ballando con le Stelle non è stato lineare. Dopo aver superato una serie di prove, la giornalista è stata costretta ad uno stop alla sesta puntata a causa di un infortunio durante le prove, poi è stata ripescata, quindi la vittoria del dancing show di Rai 1. Secondo posto per Alessandro Egger e Tove Villfor che hanno concluso un ottimo percorso. Terzo posto per Ema Stokholma e Angelo Madonia, che hanno incantoato tutti con la loro storia d’amore.