"Madame? C'è un'indagine in corso, finché non si viene dichiarati colpevoli si è innocenti. Madame ad oggi è in gara, mi auguro che tutto vada per il meglio, sarebbe un peccato non poter ascoltare la sua canzone a Sanremo 2023". Lo ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, ospite di Rtl 102.5 e Radio Zeta, a proposito del caso che ruota attorno alla cantante vicentina, indagata per falso ideologico in una inchiesta su finte vaccinazioni anti-Covid.