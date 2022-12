90° Minuto sfrattato da Bar Stella di Stefano De Martino: le novità

Novità in vista per 90° Minuto, la cui programmazione è destinata a variare. Assente dal 13 novembre (per dare spazio ai Mondiali in Qatar), la Serie A torna con l'inizio del nuovo anno. Il campionato riparte mercoledì 4 gennaio 2023, così come si rinnova anche l'appuntamento in seconda serata con lo speciale del programma calcistico targato Rai.