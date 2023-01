Jeremy Renner, l'attore di Avengers travolto dalla neve: è in gravi condizioni

Jeremy Renner, da Avengers a The Hurt Locker

L'interprete americano è stato candidato agli Oscar come migliroe attore e migliroe attore non protagonista per i ruoli in The Hurt Locker e in The Town. I più lo ricordano anche per aver interpretato il ruolo di Clint Barton, in diversi film Marvel e in una miniserie. Su Paramount+ sta per prendere il via una nuova serie con Renner protagonista dal titolo Mayor of Kinstown.