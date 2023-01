Sanremo 2023: biglietti, prezzi e abbonamenti. Quanto costa l'Ariston

Fervono i preparativi per la nuova edizione firmata da Amadeus del F estival di Sanremo (in onda dal 7 all'11 febbraio in prima serata su Rai 1). Saranno milioni i telespettatori italiani che guarderanno la gara in tv comodamente da casa, mentre altri faranno un piccolo investimento per assicurarsi una poltrona al Teatro Ariston .

Sanremo 2023: il costo per una poltrona in platea

Stando ai bene informati, per assistere a le cinque serate di Sanremo 2023 seduti in platea costerà 1290 euro. Un prezzo non da poco, che diminuirà circa della metà se si sceglie un posto galleria, venduto a 672 euro. Come da tradizione, prezzi e modalità per comprare i biglietti sono stati comunicati dalla Rai. Le prenotazioni per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate prenderanno il via lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14. Stessa cosa per i biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di due per richiesta) si potrà effettuare soltanto online, compilando la scheda al link apposito.