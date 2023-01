I Pooh a Sanremo 2023: l'annuncio di Amadeus

I Pooh tornano sul palco di Sanremo 2023: l'attesissimo annuncio è stato fatto da Amadeus nel corso della puntata del 16 gennaio di Viva Rai 2, il programma di intrattenimento del secondo canale della Tv di Stato e condotto da Fiorello. Un grande ritorno all'Ariston per la celebre band musicale, che vinse una precedente edizione con il brano Uomini Soli. Nella giornata del 15 gennaio sono stati rivelati invece i nomi delle altre co-conduttrici (Paola Egonu e Chiara Francini) così come i super ospiti, i Black Eyed Peas. Altra rivelazione è stata fatta da Bruno Vespa a Domenica In, dove ha annunciato che il presidente dell'Ucraina Zelensky sarà in collegamento video nella puntata finale del Festival.