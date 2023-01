MasterChef 12, anticipazioni: prova in esterna alla cascata, ospite speciale e comfort food

Masterchef Italia 12 torna in onda con un nuovo appuntamento giovedì 19 gennaio alle 21,15 su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go). Il tema della prossima puntata del cooking show condotto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sarà all'insegna del comfort food. Prima di approdare ai cibi preferiti per trovare conforto, gli aspiranti chef dovranno cimentarsi con una prima fase ricca di colpi di scena. I tre giudici introdurranno delle insidie, dando ai concorrenti il compito di creare piatti gourmet con ingredienti apparentemente comuni.