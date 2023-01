C'è posta per te 2023 terza puntata: le sorprese di De Martino e Ranieri

La terza puntata di C'è posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è andata in onda sabato 21 gennaio in prima serata sulla rete cadetta Mediaset. Gli ospiti della serata sono stati l'ex ballerino di Amici (nonché inviato dell'Isola dei Famosi e conduttore di Bar Stella) Stefano De Martino ed il celebre cantante Massimo Ranieri.