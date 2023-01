Boomerissima, terza e quarta puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Boomerissima torna con un nuovo appuntamento martedì 24 gennaio in prima serata su Rai 2. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha ottenuto degli ottimi ascolti, tanto che i vertici di Viale Mazzini hanno ritenuto opportuno allungare la messa in onda della trasmissione con un'altra puntata, che andrà in onda la settimana dopo il Festival di Sanremo.